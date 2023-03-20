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Вчера, 13:20

В Уфе меняется схема движения двух автобусных маршрутов

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В башкирской столице временно меняется схема движения двух автобусных маршрутов - №211 и №252. Как стало известно агентству «Башинформ» от управления транспорта и связи Уфы, мера связана с подготовкой к строительству водовода в Кировском и Демском районах, который будет проложен в том числе вдоль улиц Пугачёва и Колгуевской.

В связи с этим с 15 апреля по 31 августа 2023 года планируется перекрытие сквозного проезда от улицы Пугачёва до улицы Бакинской. На этот период автобусы двух маршрутов будут курсировать через Монумент Дружбы с заездом в микрорайон «Колгуевский», как показано на схеме.

Автор:Ляйсан Закирова
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