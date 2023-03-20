Новости Башкортостана и Уфы
77.24
+0.64
82.37
+0.91
73.71
-0.08
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 21:18

В России срок действия некоторых водительских прав продляется на три года

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Срок действия водительских удостоверений, которые были получены в 2012 и 2013 годах, продлен на три года. Об этом в понедельник сообщают «Известия» со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева.

Во время выступления с основным докладом на расширенном заседании коллегии ведомства его руководитель заявил о ненадобности продления таких водительских прав. Срок действия документа будет увеличен автоматически на три года.

Водителям, у которых удостоверение на вождение транспорта истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, не нужно будет подавать заявление через «Госуслуги» на замену документа и посещать ГИБДД.

По словам Колокольцева, решение было принято с целью снижения нагрузки на органы МВД России и для удобства самих владельцев авто.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика