В России срок действия некоторых водительских прав продляется на три года

Срок действия водительских удостоверений, которые были получены в 2012 и 2013 годах, продлен на три года. Об этом в понедельник сообщают «Известия» со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева.

Во время выступления с основным докладом на расширенном заседании коллегии ведомства его руководитель заявил о ненадобности продления таких водительских прав. Срок действия документа будет увеличен автоматически на три года.

Водителям, у которых удостоверение на вождение транспорта истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, не нужно будет подавать заявление через «Госуслуги» на замену документа и посещать ГИБДД.

По словам Колокольцева, решение было принято с целью снижения нагрузки на органы МВД России и для удобства самих владельцев авто.