В МЧС Башкирии поступило 81 сообщение о подтоплении талыми водами

На сегодняшний день в МЧС по Башкирии уже поступило 81 сообщение о подтоплении талыми водами. Зачастую случаи подтоплений имеют локальный характер и вызваны таянием неубранного снега. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе ведомства.

От талых вод, как правило, страдает имущество граждан, чьи дома построены в низинах, вблизи водоемов. В частном жилом секторе работы по очистке территорий от снега, его рыхлению, очистке канав, созданию протоков для воды должны были быть проведены заблаговременно силами самих собственников жилья. Меры, предпринятые своевременно, помогут хозяевам уберечь собственность от повреждения водой.

В ведомстве обратились к жителям республики:

«Во избежание подтопления жилых домов, надворных построек, приусадебных участков, своевременно уберите снег с прилегающей к дому территории, очистите канавы, водосбросные и водопропускные трубы, расположенные поблизости от вашего дома, не выбрасывайте за ограду мусор и не допускайте засорения естественных протоков талых вод.

Также нужно помнить, что если дом находится в зоне подтопления, желательно заранее убрать все ценное из подвалов, погребов и других помещений, в которые может добраться вода. Убрать со двора в защищенное место все, что может унести талая вода.

Если есть крупнорогатый скот и другие животные необходимо заранее их перегнать на возвышенные места. Подготовить заранее то, что необходимо взять с собой в случае эвакуации: документы, деньги, комплект одежды, туалетные принадлежности и необходимые вам медикаменты. Очень многое зависит от жителей. Нужно следить за информацией и вовремя на нее реагировать. Не затягивать эвакуацию, не ждать, когда будет совсем плохо».

В случае ухудшения ситуации звонить по единому телефону экстренных служб 112.