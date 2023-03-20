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В ближайшие дни в Башкирии потеплеет до +13 градусов

В ближайшие дни в Башкирии потеплеет до +13 градусов. По данным Башгидромета, в понедельник, 20 марта, ожидается пасмурная погода без существенных осадков. Днем в северных районах возможен небольшой мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -1, +4°, в горных районах до +7°.

В вторник, 21 марта, по северу республики также возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, днем в виде дождя, по остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -1, -6°, по юго-востоку до -11°, днем +4, +9°, в горных районах до +13°.

В среду, 22 марта, температура воздуха ночью составит -1, -6°, по юго-востоку до -11°, днем +4, +9°, в горных районах до +13°.

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