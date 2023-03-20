20 марта в Башкирии начался досрочный период сдачи ЕГЭ-2023, который продлится до 19 апреля. Как сообщили корреспонденту «Башинформа» в пресс-службе регионального минобразования, в нашей республике желание досрочно сдать экзамены изъявили 318 человек. Из них единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдают 305, государственный выпускной экзамен (ГВЭ) — 13 человек.

«Сегодня с ЕГЭ по географии и литературе стартовала новая экзаменационная кампания 2023 года. В экзамене по географии планируют участвовать 11 человек, по литературе — 28. Следующий экзамен состоится 23 марта по русскому языку. Результаты ЕГЭ будут известны не позднее 5 апреля», — сообщили в ведомстве.

Испытания будут проходить в 10 пунктах приема экзаменов: 4 пункта проведения экзаменов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 6 пунктов проведения экзаменов в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

Отмечается, что в целом по России заявления на участие в досрочном периоде проведения ЕГЭ в 2023 году подали 18,3 тысячи человек. Большинство участников досрочного периода — выпускники прошлых лет.

Ранее «Башинформ» сообщал, что количество участников ГИА-11 в Башкирии в 2023 году составляет 16 200 человек, из них выпускников текущего года — 15 020, выпускников прошлых лет — 1 017, студентов колледжей — 132 и 10 десятиклассников, 20 — не завершивших ГИА-11 в прошлые годы, 1 — гражданин иностранного государства.

По-прежнему 11-классники обязаны сдать русский язык и математику для получения аттестата о среднем общем образовании. Математику обучающиеся могут выбрать либо базового, либо профильного уровня.

В этом году самым популярным предметом по выбору стало обществознание — 35,3%. Традиционно высокий интерес сохранился к информатике и ИКТ — 23,9%, биологии — 17,3%, физике — 17,1%, химии — 14,7% и истории — 11,5%.