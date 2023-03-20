В Башкирии кардиохирурги спасли 82-летнюю бабушку с начавшимся отеком легких. Историю пожилой пациентки, которая, уже будучи в реанимации, трижды оказывалась на грани жизни и смерти, рассказала главный врач Республиканского кардиоцентра Ирина Николаева.

По ее словам, женщина поступила в республиканский кардиоцентр с жалобами на одышку и учащенное сердцебиение. Она наблюдалась по месту жительства и принимала антиаритмические препараты, которые не приносили ощутимого эффекта. Пульс не снижался, сохранялся постоянно высоким.



В ходе обследования были выявлены жизнеугрожающие нарушения ритма сердца на фоне изменений водно-солевого обмена и проаритмогенного эффекта препарата.

«В день поступления из-за высокого пульса у пациентки начался отек легких, поэтому она экстренно была переведена в реанимацию. Трижды женщина оказывалась на грани жизни и смерти. Эффективную работу сердца врачи восстановили разрядом дефибриллятора. По экстренным показаниям пациентке был имплантирован однокамерный кардиовертер-дефибриллятор и назначена интенсивная терапия, благодаря которой был нормализован водно-солевой баланс и пересмотрена антиаритмическая терапия», - описала Ирина Николаева случай с данной пациенткой.

Сейчас пациентка быстро идет на поправку. В удовлетворительном состоянии она выписана домой под наблюдение врачей, сообщили «Башинформу» в кардиоцентре.