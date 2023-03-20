Новости Башкортостана и Уфы
77.24
+0.64
82.37
+0.91
73.71
-0.08
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 13:03

В Башкирии кардиохирурги спасли 82-летнюю бабушку с начавшимся отеком легких

РКЦ
Фото:РКЦ

В Башкирии кардиохирурги спасли 82-летнюю бабушку с начавшимся отеком легких. Историю пожилой пациентки, которая, уже будучи в реанимации, трижды оказывалась на грани жизни и смерти, рассказала главный врач Республиканского кардиоцентра Ирина Николаева.

По ее словам, женщина поступила в республиканский кардиоцентр с жалобами на одышку и учащенное сердцебиение. Она наблюдалась по месту жительства и принимала антиаритмические препараты, которые не приносили ощутимого эффекта. Пульс не снижался, сохранялся постоянно высоким.

В ходе обследования были выявлены жизнеугрожающие нарушения ритма сердца на фоне изменений водно-солевого обмена и проаритмогенного эффекта препарата.

«В день поступления из-за высокого пульса у пациентки начался отек легких, поэтому она экстренно была переведена в реанимацию. Трижды женщина оказывалась на грани жизни и смерти. Эффективную работу сердца врачи восстановили разрядом дефибриллятора. По экстренным показаниям пациентке был имплантирован однокамерный кардиовертер-дефибриллятор и назначена интенсивная терапия, благодаря которой был нормализован водно-солевой баланс и пересмотрена антиаритмическая терапия», - описала Ирина Николаева случай с данной пациенткой.

Сейчас пациентка быстро идет на поправку. В удовлетворительном состоянии она выписана домой под наблюдение врачей, сообщили «Башинформу» в кардиоцентре.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика