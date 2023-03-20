Умер последний из бомбивших Берлин советских летчиков Василий Решетников

Умер генерал-полковник, герой Советского Союза Василий Решетников — последний из советских летчиков, бомбивших Берлин. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.



Василию Решетникову было 103 года, причиной смерти называется острая сердечная недостаточность.

В годы Великой Отечественной войны Василий Васильевич совершил 307 боевых вылетов. В 1943 году он был удостоен звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Последний, 307-й боевой вылет на бомбардировщике Ил-4, выполнил 16 апреля 1945 года. Войну закончил в должности заместителя командира полка.

В послевоенные годы генерал-полковник Решетников занимал пост командующего Дальней авиацией, был заместителем главкома ВВС СССР.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.