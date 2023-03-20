Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации со строительством стадиона «Шахтер»

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе поручил премьер-министру республики и своей администрации разобраться в ситуации с затянувшимся строительством стадиона «Шахтер» в Кумертау.

«Выезжайте туда и проведите совещание — нужно помочь найти решение. Это неправильно, я лично начинал проект стадиона, он в центре города расположен, красивый, но мы там застряли. Меня подвели строители — нарисовали сперва одну картину цены, потом другую. Где-то мэр был не прав предыдущий. Значит, широко шагать не нужно было, определенный объем сделать и запустить, насколько можно. Это безобразие там уже три года, по-моему», — подчеркнул Радий Хабиров.

Также руководитель региона обратил внимание на недобросовестных подрядчиков работ в Мелеузе и Баймаке.

«В прошлом году мы столько негативных эмоций оставили здесь из-за нерадивого подрядчика, который делал в Мелеузе обновление общественного пространства села Воскресенское, в Баймаке площадь нарицательной стала. Я вас прошу, чтобы не было негодяев этих бессовестных. Наши управленческие команды при поддержке института развития городов с таким трудом выигрывают эти конкурсы, в лидерах четыре года были. В результате деньги зарыли в землю. Конечно, в итоге вырулили, хорошо вырулили, в Баймаке неплохая история получилась, Воскресенское жемчужиной туристической становится, но дожать надо», — отметил Радий Хабиров.

Как ранее писал «Башинформ», всероссийское голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого жители смогут выбрать объекты благоустройства на 2024-й год, стартует в Башкирии с 15 апреля.