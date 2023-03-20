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Вчера, 14:30

МинЖКХ Башкирии озвучило сроки завершения программ благоустройства территорий и капремонта подъездов

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

И. о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова на оперативном совещании правительства в ЦУРе озвучила сроки завершения работ по программам комплексного благоустройства дворов и общественных пространств, а также капремонта подъездов и крыш жилых домов в 2023 году.

Так, строительно-монтажные работы по программе «Башкирские дворики» будут вестись с 18 апреля по 30 августа и завершатся к началу нового учебного года.

Благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальных районах планируется выполнить до 1 сентября, в городах — до 30 октября.

«В текущем году мы выполняем второй этап работ по шести проектам-победителям в Стерлитамаке, Туймазах, Кумертау, Межгорье, Белебее и Бирске. Кроме того, мы должны выполнить первый этап работ по пяти проектам-финалистам всероссийского конкурса-2022 в Ишимбае, Янауле, Дюртюлях, Агидели и Мелеузе со сроком выполнения до 1 ноября», — отметила Ирина Голованова.

Кроме того, будет отремонтировано 752 подъезда в 274 многоквартирных домах на территории 20 муниципалитетов Башкирии. По словам и. о. главы ведомства, контрольный срок выполнения — до 21 ноября. Обновление крыш же стартует в апреле и продлится до 1 октября, комплекс работ — не позднее 21 ноября.

Всероссийское голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого жители смогут выбрать объекты благоустройства на 2024-й год, стартует в Башкирии с 15 апреля, писал ранее «Башинформ».

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