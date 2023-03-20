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Вчера, 16:18

Глава района Башкирии рассказал о супругах, которые работают вместе 24 года

соцсети Юлая Ильясова
Фото:соцсети Юлая Ильясова

Семейная пара Сергея и Натальи Кальяновых вот уже 24 года работает вместе на центральной котельной в селе Ермолаево Куюргазинского района Башкирии. Об этом «Башинформу» рассказали в ЦУР республики со ссылкой на публикацию главы муниципалитета Юлая Ильясова.

«Наталья Степановна работает оператором котельной, Сергей Николаевич — слесарем по ремонту газового оборудования. Под их контролем обеспечивается тепло и комфорт в многоквартирных домах, детских садах, школе, социально-культурных объектах, учреждениях связи, здании полиции и на многих других объектах. Кальяновы ответственно и добросовестно выполняют свою работу. Несмотря на то, что газовые котлы служат много лет, грамотная и аккуратная эксплуатация их позволяет котельной работать без перебоев и нештатных ситуаций», — написал Ильясов в соцсетях.

Руководитель администрации Куюргазинского района добавил, что чета активно делится профессиональным опытом с молодыми специалистами и участвует в общественной жизни трудового коллектива, пользуясь заслуженным уважением коллег.

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