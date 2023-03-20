Глава ГИБДД Башкирии сообщил о старте мероприятия «Должник»

В Башкирии стартовало мероприятие «Должник». Об этом «Башинформу» сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Сотрудники госавтоинспекции, останавливая нарушителя ПДД, проверяют его по базе данных. При выявлении факта неуплаты ранее наложенного штрафа составляется административный материал. В суде виновного вправе подвергнуть административному аресту сроком до 15 суток.



«С начала года по статье 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности привлечены более 1800 нарушителей. В связи с этим каждому автолюбителю советую предусмотрительно проверить свою водительскую историю, — отметил Севастьянов. — И если она небезупречна — поступить по закону, оплатив наложенные взыскания».