Новости Башкортостана и Уфы
76.6
0
81.46
0
70.55
-2.42
-1 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 11:13

Глава ГИБДД Башкирии предупредил о старте профилактической акции

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Башкортостане 20 марта в преддверии весенних каникул стартует профилактическая акция «Внимание - дети!». Мероприятие продлится до 7 апреля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

«Главная цель данной акции — это безопасность детей на дороге, а также профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. В этот период особое внимание будет уделено перевозкам детей. Совместно с органами образования запланированы тематические акции, профилактические беседы, конкурсы. Экипажи ДПС приблизятся к местам наибольшего скопления детей, чтобы максимально обезопасить их нахождение на улице. Также стоит отметить роль родителей в воспитании детей, ведь именно они являются примером для будущих законопослушных участников дорожного движения», — подчеркнул руководитель ведомства.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ, ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом остается сложной. По итогам двух месяцев на дорогах республики зарегистрированы 43 автоаварии с участием детей и подростков до 16 лет, в которых один ребенок погиб и 47 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Анализ показывает, что большая часть ДТП (58%) происходит с участием детей-пассажиров. Здесь вина целиком лежит на взрослых.

Автор:Ксения Калинина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика