Глава ГИБДД Башкирии предупредил о старте профилактической акции

В Башкортостане 20 марта в преддверии весенних каникул стартует профилактическая акция «Внимание - дети!». Мероприятие продлится до 7 апреля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

«Главная цель данной акции — это безопасность детей на дороге, а также профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. В этот период особое внимание будет уделено перевозкам детей. Совместно с органами образования запланированы тематические акции, профилактические беседы, конкурсы. Экипажи ДПС приблизятся к местам наибольшего скопления детей, чтобы максимально обезопасить их нахождение на улице. Также стоит отметить роль родителей в воспитании детей, ведь именно они являются примером для будущих законопослушных участников дорожного движения», — подчеркнул руководитель ведомства.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ, ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом остается сложной. По итогам двух месяцев на дорогах республики зарегистрированы 43 автоаварии с участием детей и подростков до 16 лет, в которых один ребенок погиб и 47 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Анализ показывает, что большая часть ДТП (58%) происходит с участием детей-пассажиров. Здесь вина целиком лежит на взрослых.