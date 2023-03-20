«ГарантЗаймы» уведомляет пайщиков о созыве очередного собрания

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГарантЗаймы» (ОГРН 1180280029533), располагающийся по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 57, офис 2, зарегистрированный 15.05.2018 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан, уведомляет о созыве очередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива.
Форма проведения очередного Общего собрания – очное собрание в форме собрания уполномоченных.
Дата проведения очередного Общего собрания – 03.05.2023 г.
Время проведения очередного Общего собрания - 10.00.
Место проведения очередного Общего собрания – 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 57, офис 2.
Повестка дня:
С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при подготовке очередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «ГарантЗаймы», вы можете ознакомиться по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 57, офис 2.