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Сегодня, 09:11

«ГарантЗаймы» уведомляет пайщиков о созыве очередного собрания

Партнерский материал

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГарантЗаймы» (ОГРН 1180280029533), располагающийся по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 57, офис 2, зарегистрированный 15.05.2018 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан, уведомляет о созыве очередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива.

Форма проведения очередного Общего собрания – очное собрание в форме собрания уполномоченных.

Дата проведения очередного Общего собрания – 03.05.2023 г.

Время проведения очередного Общего собрания - 10.00.

Место проведения очередного Общего собрания – 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 57, офис 2.  

Повестка дня:

  1. Избрание председателя и секретаря собрания;
  2. Утверждение персонального и количественного состава счетной комиссии;
  3. Рассмотрение отчетов о деятельности правления, председателя правления кооператива, ревизионной комиссии КПКГ «ГарантЗаймы»;
  4. Утверждение решений правления, ревизионной комиссии;
  5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КПКГ «ГарантЗаймы» за 2022 год;
  6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ «ГарантЗаймы»;
  7. О распределении дохода по итогам финансового года за 2022 год;
  8. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ «ГарантЗаймы» на 2023 год;
  9. Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками в КПКГ «ГарантЗаймы»;
  10. Переизбрание членов ревизионной комиссии;
  11. Переизбрание председателя правления кооператива;
  12. Переизбрание членов правления;
  13. Утверждение Устава КПКГ «ГарантЗаймы» в новой редакции;
  14. Утверждение положений КПКГ «ГарантЗаймы» в новой редакции;

 С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при подготовке очередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «ГарантЗаймы», вы можете ознакомиться по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 57, офис 2.

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