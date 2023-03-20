«ГарантЗаймы» уведомляет пайщиков о созыве очередного собрания

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГарантЗаймы» (ОГРН 1180280029533), располагающийся по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 57, офис 2, зарегистрированный 15.05.2018 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан, уведомляет о созыве очередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива.

Форма проведения очередного Общего собрания – очное собрание в форме собрания уполномоченных.

Дата проведения очередного Общего собрания – 03.05.2023 г.

Время проведения очередного Общего собрания - 10.00.

Место проведения очередного Общего собрания – 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 57, офис 2.

Повестка дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение персонального и количественного состава счетной комиссии; Рассмотрение отчетов о деятельности правления, председателя правления кооператива, ревизионной комиссии КПКГ «ГарантЗаймы»; Утверждение решений правления, ревизионной комиссии; Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КПКГ «ГарантЗаймы» за 2022 год; Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ «ГарантЗаймы»; О распределении дохода по итогам финансового года за 2022 год; Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ «ГарантЗаймы» на 2023 год; Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками в КПКГ «ГарантЗаймы»; Переизбрание членов ревизионной комиссии; Переизбрание председателя правления кооператива; Переизбрание членов правления; Утверждение Устава КПКГ «ГарантЗаймы» в новой редакции; Утверждение положений КПКГ «ГарантЗаймы» в новой редакции;

С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при подготовке очередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «ГарантЗаймы», вы можете ознакомиться по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 57, офис 2.