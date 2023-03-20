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Сегодня, 07:38

«Аэрофлот» 20 марта вывезет из Сочи пассажиров отмененных рейсов

«Аэрофлот» 20 марта вывезет из Сочи пассажиров рейсов, отменённых из-за неблагоприятных метеоусловий. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием пассажиров.

Как ранее сообщал «Башинформ», в числе отмененных рейсов был и рейс в столицу Башкирии. 

Отмечается, что рейсы SU1782 и SU1783, следующие по маршрутам Сочи — Уфа и Уфа — Сочи, вылетят в 11.30 и 18.05 (16.05 мск) по местному времени соответственно.

Также можно оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения авиабилета. По возврату билетов, оформленных на сайте или в контакт-центре, обращайтесь по телефонам:

+7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный)

*555 (для мобильных телефонов).

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