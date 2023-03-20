«Аэрофлот» 20 марта вывезет из Сочи пассажиров отмененных рейсов

«Аэрофлот» 20 марта вывезет из Сочи пассажиров рейсов, отменённых из-за неблагоприятных метеоусловий. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием пассажиров.

Как ранее сообщал «Башинформ», в числе отмененных рейсов был и рейс в столицу Башкирии.

Отмечается, что рейсы SU1782 и SU1783, следующие по маршрутам Сочи — Уфа и Уфа — Сочи, вылетят в 11.30 и 18.05 (16.05 мск) по местному времени соответственно.

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