Аэрофлот отменил рейсы из Уфы и других городов России в Сочи и обратном направлении

Аэрофлот отменил рейсы в/из Сочи из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и руководствуясь приоритетом безопасности полетов Аэрофлот информирует об отмене собственных рейсов из Москвы и пунктов РФ в Сочи и обратном направлении», - говорится в официальном сообщении:
На 19 марта 2023 года.
SU1152 Москва - Сочи
SU1122 Москва - Сочи
SU1136 Москва - Сочи
SU1134 Москва - Сочи
SU1153 Сочи - Москва
SU1124 Москва - Сочи
SU1123 Сочи - Москва
SU1137 Сочи - Москва
SU1610 Москва - Сочи
SU1135 Сочи - Москва
SU1126 Москва - Сочи
SU1140 Москва - Сочи
SU1125 Сочи - Москва
SU1611 Сочи - Москва
SU1132 Москва - Сочи
SU1127 Сочи - Москва
SU1128 Москва - Сочи
SU1141 Сочи - Москва
SU2915 Пермь - Сочи
SU2961 Екатеринбург Сочи
SU2956 Сочи - Самара
SU2932 Сочи - Уфа
SU2814 Санкт-Петербург - Сочи
SU2957 Самара - Сочи
SU2933 Уфа - Сочи
SU2815 Сочи - Санкт-Петербург
SU2960 Сочи - Екатеринбург
На 20 марта 2023 года.
SU1133 Сочи - Москва
SU1129 Сочи - Москва
SU2914 Сочи - Пермь
SU2960 Сочи - Екатеринбург
Авиакомпания просит пассажиров отменных рейсов по возможности не прибывать в аэропорт. Специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием пассажиров.
Пассажиры могут самостоятельно переоформить билет на другие даты, либо запросить вынужденный возврат денежных средств по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования:
+7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный)
*555 (для мобильных телефонов)
Авиакомпания будет информировать пассажиров о дальнейшем выполнении рейсов в/из Сочи.
Между тем, на сайте международного аэропорта «Уфа» сообщается о задержке сегодняшнего рейса в Сочи авиакомпании «Победа» (рейс DP 344) в 10.30. Рейс SU 2933 компании «Аэрофлот» в 18.05 отменен. Также отменен прилет в Уфу из Сочи в 16.55 (рейс SU 2932).