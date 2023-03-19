Аэрофлот отменил рейсы из Уфы и других городов России в Сочи и обратном направлении

Аэрофлот отменил рейсы в/из Сочи из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и руководствуясь приоритетом безопасности полетов Аэрофлот информирует об отмене собственных рейсов из Москвы и пунктов РФ в Сочи и обратном направлении», - говорится в официальном сообщении:

На 19 марта 2023 года.

SU1152 Москва - Сочи

SU1122 Москва - Сочи

SU1136 Москва - Сочи

SU1134 Москва - Сочи

SU1153 Сочи - Москва

SU1124 Москва - Сочи

SU1123 Сочи - Москва

SU1137 Сочи - Москва

SU1610 Москва - Сочи

SU1135 Сочи - Москва

SU1126 Москва - Сочи

SU1140 Москва - Сочи

SU1125 Сочи - Москва

SU1611 Сочи - Москва

SU1132 Москва - Сочи

SU1127 Сочи - Москва

SU1128 Москва - Сочи

SU1141 Сочи - Москва

SU2915 Пермь - Сочи

SU2961 Екатеринбург Сочи

SU2956 Сочи - Самара

SU2932 Сочи - Уфа

SU2814 Санкт-Петербург - Сочи

SU2957 Самара - Сочи

SU2933 Уфа - Сочи

SU2815 Сочи - Санкт-Петербург

SU2960 Сочи - Екатеринбург

На 20 марта 2023 года.

SU1133 Сочи - Москва

SU1129 Сочи - Москва

SU2914 Сочи - Пермь

SU2960 Сочи - Екатеринбург

Авиакомпания просит пассажиров отменных рейсов по возможности не прибывать в аэропорт. Специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием пассажиров.

Пассажиры могут самостоятельно переоформить билет на другие даты, либо запросить вынужденный возврат денежных средств по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования:

+7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный)

*555 (для мобильных телефонов)

Авиакомпания будет информировать пассажиров о дальнейшем выполнении рейсов в/из Сочи.

Между тем, на сайте международного аэропорта «Уфа» сообщается о задержке сегодняшнего рейса в Сочи авиакомпании «Победа» (рейс DP 344) в 10.30. Рейс SU 2933 компании «Аэрофлот» в 18.05 отменен. Также отменен прилет в Уфу из Сочи в 16.55 (рейс SU 2932).