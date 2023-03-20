21 марта - День весеннего равноденствия

21 марта в 02.23 по уфимскому времени центр солнечного диска пересечет небесный экватор. Этот момент называют весенним равноденствием. В этот день Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. В начале марта долгота дня в Уфе составляет 10 часов 41 минуту, а в конце месяца — 12 часов 55 минут, то есть за месяц день увеличивается на 2 часа 14 минут и будет продолжать увеличиваться до 22 июня — дня летнего солнцестояния, когда продолжительность дня будет наибольшей и составит 17 часов 14 минут.

«В день равноденствия граница дня и ночи проходит по земным полюсам перпендикулярно земному экватору, и на всей поверхности Земли продолжительность дня и ночи одинакова и равна 12 часам. Однако из-за рефракции, которая как бы «приподнимает» Солнце над горизонтом, световой день длится все же несколько дольше. Интересно, что только в дни равноденствий Солнце в течение дня движется по небу по линии небесного экватора и восходит в точке востока, а заходит в точке запада. Наблюдая за Солнцем в этот день, можно проследить, как располагается небесный экватор и без компаса отметить точки востока и запада», - сообщили «Башинформу» в пресс-службе уфимского планетария.

В день весеннего равноденствия Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. В северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в южном — астрономическая осень. После дня весеннего равноденствия день в северном полушарии становится длиннее ночи, а в южном полушарии короче.