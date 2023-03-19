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Вчера, 15:51

В Москве состоялась презентация книги-двухтомника «100 рассказов от "Агидель"»

Мунир Кунафин
Фото:Мунир Кунафин

В Москве, в полномочном представительстве Башкортостана при президенте Российской Федерации состоялась презентация книги-двухтомника «100 рассказов от "Агидель"» в честь 100-летия литературного журнала «Агидель». Об этом «Башинформу» рассказал редактор журнала «Агидель» Мунир Кунафин.

Мероприятие открыл с приветственным словом заместитель полномочного представителя РБ при президенте России Ильдар Бикбаев.

Коллектив редакции представил москвичам уникальный сборник, где собраны самые лучшие рассказы, напечатанные за последние 100 лет в журнале «Агидель». Двухтомник увидел свет благодаря гранту Главы Башкортостана, в рамках проекта «Акмулла арбахы» («Телега Акмуллы»).

На презентации присутствовали известные личности – выходцы из Башкортостана, большая делегация Союза писателей России, представители Союза литераторов России, РОО «Землячество Башкортостана», федеральной национально-культурной автономии башкир России, РОО «Курултай башкир Москвы» и другие почетные гости.

«Я знал о воинственности башкир, которые в составе русской армии первыми вошли в Париж, теперь знаю их как нацию с большой литературой. Таких журналов с вековой историей, как “Агидель”, у нас немного и они достойны большого уважения», - заявил председатель совета по национальным литературам Союза писателей России Валерий Латынин.  

Как отметил известный скульптор Салават Щербаков, журнал сумел в течение 100 лет создать свои литературно-поэтические традиции и сегодня четко их придерживается. По его мнению, башкирские писатели всегда чувствовали ответственность перед предками и современниками, благодаря этому сегодня наш народ жив. 

Сегодня журнал «Агидель» активно работает с писателями из разных регионов России. Так, в прошлом году в журнале были напечатаны рассказы членов ТО «Сесен» Дианы Свердловской, Родиона Рахимова, стихи Ляйсан Ахмадуллиной. Эти авторы также пришли поздравить журнал «Агидель» с его 100-летием и выразили огромную благодарность за сотрудничество.

«Многие гости нашего праздника поделились своими воспоминаниями, связанными с журналом, пожелали оставаться таким же содержательным и открытым», - подытожил Мунир Кунафин.



Мунир Кунафин
Мунир Кунафин
Мунир Кунафин
Мунир Кунафин
Мунир Кунафин
Мунир Кунафин
Мунир Кунафин
Мунир Кунафин
Фото:Мунир Кунафин
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