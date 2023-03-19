В Башкирии стартует профилактическое мероприятие «Должник»

В городе Салавате для выявления и привлечения злостных неплательщиков к установленной законом ответственности с 20 по 27 марта запланировано профилактическое мероприятие «Должник».

«В соответствии со статьей 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях штраф должен быть уплачен в полном размере гражданином, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. А в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ „Уклонение от исполнения административного наказания“ неуплата штрафа в указанный срок влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», — проинформировали в ОМВД России по городу Салавату и попросили граждан своевременно оплачивать штрафы.