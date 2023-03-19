Новости Башкортостана и Уфы
76.6
0
81.46
0
73.34
+0.37
-3 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 22:24

В Башкирии стартует профилактическое мероприятие «Должник»

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В городе Салавате для выявления и привлечения злостных неплательщиков к установленной законом ответственности с 20 по 27 марта запланировано профилактическое мероприятие «Должник».

«В соответствии со статьей 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях штраф должен быть уплачен в полном размере гражданином, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. А в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ „Уклонение от исполнения административного наказания“ неуплата штрафа в указанный срок влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», — проинформировали в ОМВД России по городу Салавату и попросили граждан своевременно оплачивать штрафы.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика