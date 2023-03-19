В Башкирии при растопке бани 11-летний мальчик получил ожоги

В МЧС по Башкирии 18 марта от дежурного врача Аскаровской центральной районной больницы поступило сообщение о том, что в больницу с термическими ожогами различной степени тяжести был доставлен мальчик, 2012 года рождения.

«Пожарная охрана не вызывалась. Предполагаемая причина получения ожогов — неосторожное обращение с огнем, а именно, при растопке бани была использована легковоспламеняющаяся жидкость — образовавшееся пламя ударило ребенку в лицо», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ.

Расследование инцидента проводит дознаватель МЧС России.