Уфимец сфотографировал редкого седого дятла

Редкого седого дятла сфотографировал журналист «Башинформа» Станислав Шахов днем 19 марта в Непейцевском дендропарке.

«Стоял, никого не трогал, караулил белку, как в двух метрах от меня на дерево сел этот дятел. Сначала одно дупло подолбил, потом другое, и улетел. Видимо, у него тут есть облюбованное местечко», — рассказал информагентству автор фотографий.

По справочным данным национального парка «Башкирия», увидеть эту птицу сложнее, чем услышать. Седые дятлы редко попадаются на глаза. Зато их хорошо распознать по громкому резкому голосу, похожему на хохот. Клюв дятла работает как отбойный молоток — десять ударов за одну секунду. Насекомых из щелей он достает длинным клейким языком, который проходит через ноздрю и может достигать 15 сантиметров. Осенью и зимой дятел чаще питается плодами некоторых деревьев, семенами, желудями. Его можно заметить в кормушках. Седой дятел считается наиболее подвижным среди сородичей. Зимой он в поисках корма часто залетает в города и поселки. Когда самец и самка создают пару, они перестают кочевать и весной строят себе дупло в старом дереве, чаще — в осине, ольхе или березе.



