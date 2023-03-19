Ареал маршрута «Уфимского ожерелья» расширят

Глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников в своем официальном телеграм-канале сообщил о планах по поводу «Уфимского ожерелья».

«Будем расширять ареал маршрута «Уфимского ожерелья». В этом году планируем начать благоустройство тропы на участке от набережной микрорайона Сипайлово до «Олимпик парка», - написал руководитель районной администрации.



Сергей Плотников 19 марта вместе с коллегами обследовал данный маршрут. Позже он обещал поделиться подробностями, по поводу того, какие работы будут проведены в этом направлении.