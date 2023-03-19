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Вчера, 16:34

Ареал маршрута «Уфимского ожерелья» расширят

Сергей Плотников, Telegram
Фото:Сергей Плотников, Telegram

Глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников в своем официальном телеграм-канале сообщил о планах по поводу «Уфимского ожерелья».

«Будем расширять ареал маршрута «Уфимского ожерелья». В этом году планируем начать благоустройство тропы на участке от набережной микрорайона Сипайлово до «Олимпик парка», - написал руководитель районной администрации.

Сергей Плотников 19 марта вместе с коллегами обследовал данный маршрут. Позже он обещал поделиться подробностями, по поводу того, какие работы будут проведены в этом направлении.

Видео:Сергей Плотников, Telegram
Автор:Дарья Субботина
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