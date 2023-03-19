Аэропорт Сочи начал принимать рейсы, задержанные из-за сильного тумана

Аэропорт Сочи начал принимать рейсы, задержанные из-за тумана и плохой видимости в городе-курорте. Об этом сообщается в телеграм-канале РИА Новости со ссылкой на оператора кубанских аэропортов.

Как сообщал ранее "Башинформ", Аэрофлот отменил рейсы из Уфы и других городов России в Сочи и обратном направлении на 19 и 20 марта.

Между тем, в это время идет регистрация на рейс DP 344 авиакомпании «Победа». Самолет должен был вылететь в Сочи сегодня в 10.30.

Рейс SU 2933 компании «Аэрофлот» в 18.05 отменен. Также отменен прилет в Уфу из Сочи в 16.55 (рейс SU 2932).