Новости Башкортостана и Уфы
76.6
0
81.46
0
72.71
-1.99
-3 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 14:07

В честь 100-летия журнала «Агидель» в Москве состоится презентация книги

18 марта в Полномочном представительстве Башкортостана при президенте РФ пройдет презентация книги-двухтомника «100 рассказов от „Агидель“» в честь 100-летия литературно-художественного и публицистического журнала «Агидель».

В мероприятии примут участие прозаик, драматург, главный редактор журнала «Агидель» Мунир Кунафин, прозаик и поэт Ахмар Утябай, поэтесса, переводчица Гульнара Хальфитдинова, прозаик и драматург Салават Абузар, поэтесса и литературовед Луиза Киреева, члены творческого объединения «Сэсен». Презентация проходит в рамках проекта «Аҡмулла арбаһы» («Телега Акмуллы»). Специальный гость вечера — известный кураист и певец Загир Баик. На мероприятии ожидаются гости из Союза писателей России, Союза литераторов России, известные личности и государственные деятели — выходцы из Башкортостана, работающие в Москве.

17 марта коллектив редакции встретился с и. о. полномочного представителя Ришатом Халиковым, который высоко оценил проект «Телега Акмуллы» и наградил журнал «Агидель» Почетной грамотой Полномочного представительства. Было предложено создать опорный пункт по альтернативной подписке и распространению журнала «Агидель», были и другие интересные предложения. В итоге стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве, сообщили в редакции журнала.

Руководитель Агентства печати и СМИ РБ Максим Ульчев отметил, что выход в марте 1923 года первого номера литературного журнала «Яңы юл» было большим культурным и политическим событием в жизни республики. «В настоящее время „Агидель“ играет неоценимую роль в сохранении и развитии литературы, истории и национального самосознания народа. В течение столетия издание осталось верным своему предназначению, духовному ориентиру и надеемся, что так и будет в будущем. Издание в любых политических и социальных реалиях умело сохранить свое лицо, свое творческое направление и сейчас продолжает вносить большой вклад в развитие духовности», — сказал он.

«Агидель» — российский ежемесячный литературно-публицистический журнал на башкирском языке. Наряду с новыми произведениями писателей Башкортостана и литературоведческими трудами ученых, на страницах журнала регулярно публикуются материалы о политическом, социальном и экономическом положении республики, развитии науки, культуры, просвещения. Журнал является основным литературным периодическим изданием Башкирии.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика