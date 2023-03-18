В честь 100-летия журнала «Агидель» в Москве состоится презентация книги

18 марта в Полномочном представительстве Башкортостана при президенте РФ пройдет презентация книги-двухтомника «100 рассказов от „Агидель“» в честь 100-летия литературно-художественного и публицистического журнала «Агидель».

В мероприятии примут участие прозаик, драматург, главный редактор журнала «Агидель» Мунир Кунафин, прозаик и поэт Ахмар Утябай, поэтесса, переводчица Гульнара Хальфитдинова, прозаик и драматург Салават Абузар, поэтесса и литературовед Луиза Киреева, члены творческого объединения «Сэсен». Презентация проходит в рамках проекта «Аҡмулла арбаһы» («Телега Акмуллы»). Специальный гость вечера — известный кураист и певец Загир Баик. На мероприятии ожидаются гости из Союза писателей России, Союза литераторов России, известные личности и государственные деятели — выходцы из Башкортостана, работающие в Москве.

17 марта коллектив редакции встретился с и. о. полномочного представителя Ришатом Халиковым, который высоко оценил проект «Телега Акмуллы» и наградил журнал «Агидель» Почетной грамотой Полномочного представительства. Было предложено создать опорный пункт по альтернативной подписке и распространению журнала «Агидель», были и другие интересные предложения. В итоге стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве, сообщили в редакции журнала.

Руководитель Агентства печати и СМИ РБ Максим Ульчев отметил, что выход в марте 1923 года первого номера литературного журнала «Яңы юл» было большим культурным и политическим событием в жизни республики. «В настоящее время „Агидель“ играет неоценимую роль в сохранении и развитии литературы, истории и национального самосознания народа. В течение столетия издание осталось верным своему предназначению, духовному ориентиру и надеемся, что так и будет в будущем. Издание в любых политических и социальных реалиях умело сохранить свое лицо, свое творческое направление и сейчас продолжает вносить большой вклад в развитие духовности», — сказал он.

«Агидель» — российский ежемесячный литературно-публицистический журнал на башкирском языке. Наряду с новыми произведениями писателей Башкортостана и литературоведческими трудами ученых, на страницах журнала регулярно публикуются материалы о политическом, социальном и экономическом положении республики, развитии науки, культуры, просвещения. Журнал является основным литературным периодическим изданием Башкирии.