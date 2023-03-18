В Башкирии прошли тематические мероприятия к девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией

Сегодня, 18 марта, страна отмечает девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В честь знаменательной даты в Башкирии прошли выставки, кинопоказы и тематические встречи. Об этом в своих соцсетях сообщил премьер министр правительства Андрей Назаров.

Он также напомнил, что в 2014 году Башкортостан одним из первых в стране взял шефство над Белогорским районом Крыма. За это время деловые, торгово-экономические и культурные связи регионов окрепли. Стороны активно сотрудничают по самым разным направлениям.

«18 марта 2014 года произошло событие грандиозного масштаба, которое восстановило историческую справедливость и навсегда изменило мировой порядок. За прошедшие годы Республика Крым и Севастополь полностью интегрировались в политическое и социально-экономическое пространство России и стали неотъемлемой частью нашего государства.



То, что принятое девять лет назад решение было правильным и логичным, сегодня уже не требует доказательств, в том числе и для мирового сообщества. Когда в 2015 году мы вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым создавали ЯМЭФ, в нем приняли участие 13 государств. А уже в 2019 году на ЯМЭФ приехали делегаты из 89 стран, и форум вошел в топ крупнейших экономических событий в России. <...>

Девять лет назад наша страна ясно дала понять всему миру, что всегда будет противостоять неонацистскому режиму. Сегодня эта борьба продолжается. Россия — многонациональное государство, идеи единения, дружбы народов и взаимопомощи для нас не просто слова. Поэтому на защиту интересов страны, защиту наших исконных ценностей встали представители всех регионов и национальностей. Огромный вклад в общее дело вносят жители Башкортостана — участники специальной военной операции», - написал Андрей Назаров.