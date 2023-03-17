В Уфимском университете студенты могут бесплатно получить дополнительную IT-квалификацию

В Уфимском университете науки и технологий, как вузе-участнике программы «Приоритет-2030», реализуется масштабный проект «Цифровые кафедры». Проект стартовал в июне 2022 года в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли» национального проекта «Цифровая экономика».
В сентябре 2022 года 973 студента Уфимского университета приступили к обучению. В рамках проекта «Цифровые кафедры» университет предлагает десять программ дополнительного профессионального образования. Студенты гуманитарных и естественно-научных специальностей приобретают компетенции в области программирования на языке Python, 3D моделирования, программирования микроконтроллеров, машинного обучения и виртуальной реальности. По окончании обучения студенты получат дополнительную квалификацию «Программист», «Графический дизайнер», «Специалист по автоматизированным системам управления технологическими процессами», «Программист систем промышленного интернета вещей», «Специалист по информационным системам», «Аналитик данных».
Дополнительную «цифровую» квалификацию студенты получают без отрыва от основной учебы и совершенно бесплатно. Стать участниками проекта могут бакалавры со 2 курса обучения, специалисты с 3 курса, а также магистранты очных, очно-заочных форм обучения. Предусмотрен гибкий формат обучения (онлайн и офлайн) в течение учебного года (сентябрь-июнь).
Цель проекта «Цифровые кафедры» – поддержание баланса спроса и предложений на рынке труда ИТ-отрасли, и обеспечение приоритетных отраслей экономики высококвалифицированными кадрами, обладающими цифровыми компетенциями. Ключевые работодатели - организации реального сектора экономики и бизнеса как республики, так и страны в целом, испытывающие дефицит в ИТ-кадрах. Уже в марте у слушателей проекта «Цифровые кафедры» началась профильная практика. По окончании - лучшие получат предложение о трудоустройстве.
Отметим, что к реализации проекта в Уфимском университете привлечены представители семнадцати организаций реального сектора экономики Республики Башкортостан.
«Уникальность проекта «Цифровые кафедры» в том, что позволяет специалисту своей области быть ближе к студентам и рассказывать о том, какие знания сейчас актуальны и в каких специалистах нуждается та или иная отрасль. Для студентов - это хорошая возможность столкнуться с реальными задачами и запросами рынка, партнеры проекта в будущем могут получить отличных специалистов. Студентов обучаем анализировать и строить самообучающиеся алгоритмы, которые могут решать большой спектр задач», - считает главный разработчик ООО «Газпромнефть ЦР», преподаватель программы «Машинное обучение и компьютерное зрение» Марат Еникеев.
«Замечательно, что у нас в университете есть возможность получить дополнительную IT-квалификацию. Это дает мне серьезные преимущества при дальнейшем трудоустройстве. Мне нравится онлайн-формат обучения: можно посмотреть записи занятий, пройти дистанционно тесты и задать вопрос преподавателю в чате», - рассказала студентка биологического факультета Уфимского университета и слушатель дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Инструментальные методы анализа и визуализации данных» Виктория Равенская,
«В рамках данного проекта налажено тьюторское сопровождение программ в режиме 24/7. Организованы аналитическая обеспеченность процесса обучения и активное взаимодействие с преподавателями и студентами», - говорит руководитель проекта «Цифровые кафедры», доцент Ильшат Исламов.
Важнейшей стратегической задачей сегодняшнего дня считает развитие IT-сферы и.о. ректора Уфимского университета Вадим Захаров.
«В современных реалиях вузы должны действовать на опережение, готовить специалистов, обладающих «цифровыми» знаниями. Совместная реализация проекта с ведущими IT-компаниями региона позволит сделать обучение не только более актуальным, отвечающим вызовам времени, но и обеспечить экономику республики и страны высококлассными профессионалами. Запуск цифровой кафедры для переподготовки в Уфимском университете - это вклад в программу импортозамещения и стабильное индустриальное развитие страны», - прокомментировал Вадим Захаров.
Подробнее узнать о проекте «Цифровые кафедры» Уфимского университета можно здесь.