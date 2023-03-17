В Уфимском университете студенты могут бесплатно получить дополнительную IT-квалификацию

В Уфимском университете науки и технологий, как вузе-участнике программы «Приоритет-2030», реализуется масштабный проект «Цифровые кафедры». Проект стартовал в июне 2022 года в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли» национального проекта «Цифровая экономика».

В сентябре 2022 года 973 студента Уфимского университета приступили к обучению. В рамках проекта «Цифровые кафедры» университет предлагает десять программ дополнительного профессионального образования. Студенты гуманитарных и естественно-научных специальностей приобретают компетенции в области программирования на языке Python, 3D моделирования, программирования микроконтроллеров, машинного обучения и виртуальной реальности. По окончании обучения студенты получат дополнительную квалификацию «Программист», «Графический дизайнер», «Специалист по автоматизированным системам управления технологическими процессами», «Программист систем промышленного интернета вещей», «Специалист по информационным системам», «Аналитик данных».

Дополнительную «цифровую» квалификацию студенты получают без отрыва от основной учебы и совершенно бесплатно. Стать участниками проекта могут бакалавры со 2 курса обучения, специалисты с 3 курса, а также магистранты очных, очно-заочных форм обучения. Предусмотрен гибкий формат обучения (онлайн и офлайн) в течение учебного года (сентябрь-июнь).

Цель проекта «Цифровые кафедры» – поддержание баланса спроса и предложений на рынке труда ИТ-отрасли, и обеспечение приоритетных отраслей экономики высококвалифицированными кадрами, обладающими цифровыми компетенциями. Ключевые работодатели - организации реального сектора экономики и бизнеса как республики, так и страны в целом, испытывающие дефицит в ИТ-кадрах. Уже в марте у слушателей проекта «Цифровые кафедры» началась профильная практика. По окончании - лучшие получат предложение о трудоустройстве.