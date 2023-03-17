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Вчера, 13:01

В Башкирии завершается строительство дороги между селами Кубиязы и Урмиязы

ЦУР Башкирии
Фото:ЦУР Башкирии

В Аскинском районе Башкирии строительство дороги между селами Кубиязы и Урмиязы вышло на финишную прямую. Как рассказал глава муниципалитета Динис Юсупов в передаче «Салям» из ЦУР республики, в 2023-м году специалистам осталось заасфальтировать два километра из 10,5.

«Это был очень проблемный участок, более 100 обращений от жителей к нам поступило. Но благодаря помощи республики сейчас проблема решена», — отметил Динис Юсупов.

Кроме того, руководитель Аскинского района напомнил о завершении реконструкции моста через рек Тюй в селе Кашкино, который соединяет пять населенных пунктов с населением свыше 2,5 тыс. человек.

«Объезд занимал очень много времени, 10,5 км. Осенью 2022-го года мы успешно открыли мост. До сих пор получаем слова благодарности от людей», — прокомментировал он.

Протяженность моста — 108,3 м, а ширина проезжей части — 6 м. С обеих сторон на нем устроены тротуары, перила и барьеры, писал ранее «Башинформ».

Видео:ЦУР Башкирии
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