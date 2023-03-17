В Башкирии пройдут массовые рейды ГИБДД

Сегодня вечером и в последующие выходные дни в Башкирии пройдут масштабные профилактические мероприятия Госавтоинспекции.

Главная цель проводимых мероприятий — недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием злостных нарушителей ПДД. Внимание инспекторов дорожно-патрульной службы будет акцентировано на нетрезвых водителей, пассажирские перевозки, водителей ранее лишенных прав, перевозку детей и т. д.

Как узнал «Башинформ», также сегодня вечером в Уфе, на Нагаевском шоссе, завтра на ул. Перспективная силами сотрудников столичной госавтоинспекции запланированы массовые проверки водителей.