Проект «Радость нашего дома» из Башкирии в числе победителей национальной премии «Серебряный лучник»

Совместный телевизионный проект телеканала «Вся Уфа» и благотворительного фонда «Территория счастья» - «Радость нашего дома» стал победителем национальной премии «Серебряный лучник» в номинации «Благотворительность».

Как ранее рассказывал «Башинформ», проект помогает детям, лишенным материнской и отцовской заботы, обрести новых родителей. Герои проекта — воспитанники детских домов и домов ребёнка из Башкортостана. За каждой историей — непростые судьбы, сложные диагнозы и безграничная вера в лучшее.

За четыре года существования проекта снято более 90 видеороликов с рассказами о детях, их достижениях и увлечениях. Сюжеты транслировались на телевидении и в социальных сетях, благодаря чему их посмотрели сотни тысяч людей. В итоге 55 ребят нашли новую, любящую семью.

Настоящим чудом проекта «Радость нашего дома» стала судьба шестерых братьев и сестер. Родная мать бросила их, но ребята не остались без уюта домашнего очага: Елена и Денис Куликовы забрали детей к себе, став им по-настоящему близкими, родными людьми. Мамой и папой.

Автор проекта - супруга Главы Республики Башкортостан Каринэ Хабирова. Благодаря ее неравнодушию, человечности и, что особенно важно, настойчивости республиканский проект «Радость нашего дома» вышел на федеральный уровень и нашёл поддержку у известных людей. Историями о непростых судьбах ребят со зрителями делились Анна Кузнецова, Татьяна Веденеева, Екатерина Андреева, Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Дмитрий Дибров, Игорь Угольников. Поддержал благородное дело супруги и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Проект фонда «Территория счастья» продолжает работу и сегодня, ведь, как признаются участники команды, это счастье - слышать слова, которые говорят родители своим новообретенным детишкам: «Ты — радость нашего дома».

Справка

«Серебряный лучник» — ежегодная национальная премия России в области развития общественных связей. Премия была учреждена 25 июня 1997 года, в числе её основателей — Российская ассоциация по связям с общественностью, Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов России.

Премией отмечаются авторы наиболее значимых работ, профессионалы, внёсшие существенный вклад в развитие общественных связей, лица, использующие коммуникационные технологии в своей политической, общественной, профессиональной деятельности.

Напомним: год назад премию «Серебряный лучник» получил медиакейс агентства печати Башкирии о Всемирной Фольклориаде.