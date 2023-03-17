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Сегодня, 12:36

Мэрия Уфы рассказала о судьбе площади перед кинотеатром «Искра»

Площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем» и бульвар Саид-Галиева возле уфимского кинотеатра «Искра IMAX» ждет обновление. Об этом рассказали в мэрии столицы Башкирии.

«Устройство пешеходной улицы по южной стороне бульвара Саид-Галиева решает проблему узких тротуаров вдоль границ кинокомплекса, визуально соединяет сквер с фонтаном и сквер „Музыкальный“ у дома № 161/1 по улице Комсомольской, а также разводит пешеходные и транспортные потоки. Реструктуризация перекрестка ул. Новогорной и северной части бульвара Саид-Галиева, корректировка направления движения транспорта и уменьшение радиусов скругления тротуаров повысят безопасность дорожного движения на данной территории», — прокомментировал замначальника УКХиБ администрации Уфы Руслан Яхиббаев.

Новый сквер продолжит концепцию «Мальчика с кураем» и будет включать интерактивный музыкальный уголок, зону релаксации, игровые и спортплощадки. Также здесь расположатся инфостенды с указанием геолокации и фрагменты карты района.

Комплексное благоустройство пройдет в рамках подготовки к 450-летию города, которое жители встретят в 2024 году. Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе утвердили границы и режим использования территории кинотеатра «Искра».

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