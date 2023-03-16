Жителей Башкирии предупредили о телефонных мошенниках, представляющихся сотрудниками Госуслуг

Сегодня на пресс-конференции в ИА «Башинформ», посвященной защите прав потребителей, рассказали о новом виде телефонного мошенничества, который появился на территории Башкирии и всей страны.

Теперь злоумышленники звонят под видом сотрудников Госуслуг и сообщают потенциальной жертве о том, что якобы их личный кабинет взломали и нужно срочно сменить номер телефона. Испуганные жители могут согласиться — после того, как они говорят преступникам пин-код, на их имя оформляются микрозаймы в частных коммерческих организациях. Людей призвали быть более бдительными и не озвучивать никаких личных данных.

По информации МВД республики, один из таких инцидентов произошел в Чишминском районе. Здесь 53-летнюю женщину убедили взять кредит для предотвращения взлома аккаунта. В итоге она отправила на счет аферистов почти 400 тысяч рублей.