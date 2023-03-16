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Сегодня, 16:49

Жителей Башкирии предупредили о телефонных мошенниках, представляющихся сотрудниками Госуслуг

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Сегодня на пресс-конференции в ИА «Башинформ», посвященной защите прав потребителей, рассказали о новом виде телефонного мошенничества, который появился на территории Башкирии и всей страны.

Теперь злоумышленники звонят под видом сотрудников Госуслуг и сообщают потенциальной жертве о том, что якобы их личный кабинет взломали и нужно срочно сменить номер телефона. Испуганные жители могут согласиться — после того, как они говорят преступникам пин-код, на их имя оформляются микрозаймы в частных коммерческих организациях. Людей призвали быть более бдительными и не озвучивать никаких личных данных.

По информации МВД республики, один из таких инцидентов произошел в Чишминском районе. Здесь 53-летнюю женщину убедили взять кредит для предотвращения взлома аккаунта. В итоге она отправила на счет аферистов почти 400 тысяч рублей.

Автор:Иван Вавилов
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