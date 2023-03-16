В Роспотребнадзоре по Башкирии сообщили, на что чаще всего жалуются потребители в республике

В Уфе 16 марта на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина назвала сферы деятельности, по которым чаще всего поступали жалобы от потребителей в прошлом году.

«Сейчас практически все пользуются дистанционными услугами по доставке продукции. По ним поступает достаточное количество жалоб. Потребители неудовлетворены качеством товаров либо условиями доставки. Много обращений поступает по продукции легкой промышленности. В пандемийный период часто обращались по вопросам оказания туристических и медицинских услуг. Проблемы возникают практически во всех сферах», — сказала Галина Пермина.

По ее словам, по всем вопросам республиканское надзорное ведомство старается оказывать помощь потребителям.

Всего в управление поступило 15 165 жалоб, из них о нарушении прав потребителей - 6368 (42 процента). Самыми распространенными причинами направления обращений являлись нарушения в сферах розничной торговли, предоставления ЖКУ, бытового обслуживания, финансовых, туристских услуг, а также услуг перевозки.

В прошлом году в досудебном порядке 639 потребителям была оказана помощь в расторжении договоров и возврате денег на общую сумму 9,5 млн рублей (в 2021 году - 8,3 млн рублей).