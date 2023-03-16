Новости Башкортостана и Уфы
75.75
+0.55
80.88
+0.36
73.04
-0.65
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 14:24

В Роспотребнадзоре по Башкирии сообщили, на что чаще всего жалуются потребители в республике

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Уфе 16 марта на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина назвала сферы деятельности, по которым чаще всего поступали жалобы от потребителей в прошлом году.

«Сейчас практически все пользуются дистанционными услугами по доставке продукции. По ним поступает достаточное количество жалоб. Потребители неудовлетворены качеством товаров либо условиями доставки. Много обращений поступает по продукции легкой промышленности. В пандемийный период часто обращались по вопросам оказания туристических и медицинских услуг. Проблемы возникают практически во всех сферах», — сказала Галина Пермина.

По ее словам, по всем вопросам республиканское надзорное ведомство старается оказывать помощь потребителям.

Всего в управление поступило 15 165 жалоб, из них о нарушении прав потребителей - 6368 (42 процента). Самыми распространенными причинами направления обращений являлись нарушения в сферах розничной торговли, предоставления ЖКУ, бытового обслуживания, финансовых, туристских услуг, а также услуг перевозки. 

В прошлом году в досудебном порядке 639 потребителям была оказана помощь в расторжении договоров и возврате денег на общую сумму 9,5 млн рублей (в 2021 году - 8,3 млн рублей).

Автор:Ксения Калинина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика