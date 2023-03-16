В минэкологии Башкирии рассказали, за что регоператора ТКО могут лишить лицензии

В министерстве природопользования и экологии Башкирии сообщили, за что регоператора ТКО могут лишить лицензии. Как рассказал корреспонденту «Башинформа» заместитель министра природопользования и экологии республики Шамиль Фаррахов, основные жалобы на работу регоператоров в 90% случаев связаны с несоблюдением графика вывоза ТКО, что очень сильно сказывается на комфорте жителей.

По словам Шамиля Фаррахова, на сегодняшний день самым проблемным регоператором Башкирии остается «Дюртюлимелиоводстрой», который обслуживает территории Аскинского, Балтачевского, Бирского, Бураевского, Дюртюлинского, Илишевского, Караидельского, Калтасинского, Краснокамского, Мишкинского, Татышлинского, Янаульского районов, а также городов Агидель и Нефтекамск.

«По ним поступает абсолютное большинство жалоб от органов местного самоуправления, юрлиц, населения. Данный регоператор в прошлом году неоднократно привлекался к административной ответственности в виде штрафов. В этом году мы также провели в отношении „Дюртюлимелиоводстрой“ документальную проверку, по результатам которой компания вновь привлечена к административной ответственности», — рассказал Шамиль Фаррахов.

Он напомнил, что неоднократные нарушения норм соглашения, заключенного минэкологии РБ с региональным оператором, и последующее привлечение его к административной ответственности могут послужить основанием для лишения юридического лица статуса регионального оператора и последующего расторжения соглашения с ним в судебном порядке.

Если это произойдёт, то в соответствии с действующим порядком будет выбран временный регоператор, а в течение года министерство должно будет провести новый конкурс по отбору постоянного регионального оператора.