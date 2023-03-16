Новости Башкортостана и Уфы
75.75
+0.55
80.88
+0.36
73.04
-0.65
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 15:36

В минэкологии Башкирии озвучили требования по размещению и обустройству мусорных площадок

минэкологии РБ
Фото:минэкологии РБ

В минэкологии Башкирии озвучили требования по размещению и обустройству мусорных площадок. Как сообщил корреспонденту «Башинформа» заместитель министра природопользования и экологии РБ Шамиль Фаррахов, в январе 2021 года были актуализированы нормы СанПиН относительно создания и обустройства контейнерных площадок по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) от населения.

«Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра. Основная проблема муниципалитетов, которые отвечают за данный вопрос, это соответствие максимальному и минимальному расстоянию мест размещения контейнерных площадок. Минимальное расстояние до многоквартирного дома (МКД) или индивидуальных жилых домов не должно быть меньше 15 метров, а максимальное - более 100 метров. В случае, если это площадка с раздельным сбором отходов, минимальное расстояние сокращается до 8 метров», - рассказал Шамиль Фаррахов.

Замминистра напомнил, обязанность создания площадок для накопления ТКО от населения возложена на органы местного самоуправления, за исключением случаев в отношении юридических лиц и предпринимателей. Именно администрации муниципалитетов ведут реестры площадок ТКО, определяют места размещения площадок и количество контейнеров на них, с учётом требований СанПиН и нормативов.

Однако, по его словам, часто при точечной застройке старых микрорайонов бывает сложно соблюсти такие нормы, но всегда можно найти решение и прийти к консенсусу с жителями.

«Оптимальный вариант - определять место размещения площадки на общем сходе граждан. Мы также рекомендуем муниципалитетам, особенно при застройке новых территорий, устанавливать мусорные площадки на въезде и выезде из микрорайонов. Тогда эти площадки не создадут никаких неудобств жителям. Кроме того, с учётом необходимости раздельного накопления ТКО, минимальное число контейнеров на одной площадке в городах и райцентрах не может быть  менее четырёх (зеленый, красный, синий, желтый контейнеры). Зачастую найти свободный земельный участок такой площади на застроенной улице проблематично», — озвучил рекомендации министерства Шамиль Фаррахов.
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика