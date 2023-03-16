В минэкологии Башкирии озвучили требования по размещению и обустройству мусорных площадок. Как сообщил корреспонденту «Башинформа» заместитель министра природопользования и экологии РБ Шамиль Фаррахов, в январе 2021 года были актуализированы нормы СанПиН относительно создания и обустройства контейнерных площадок по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) от населения.

«Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра. Основная проблема муниципалитетов, которые отвечают за данный вопрос, это соответствие максимальному и минимальному расстоянию мест размещения контейнерных площадок. Минимальное расстояние до многоквартирного дома (МКД) или индивидуальных жилых домов не должно быть меньше 15 метров, а максимальное - более 100 метров. В случае, если это площадка с раздельным сбором отходов, минимальное расстояние сокращается до 8 метров», - рассказал Шамиль Фаррахов.

Замминистра напомнил, обязанность создания площадок для накопления ТКО от населения возложена на органы местного самоуправления, за исключением случаев в отношении юридических лиц и предпринимателей. Именно администрации муниципалитетов ведут реестры площадок ТКО, определяют места размещения площадок и количество контейнеров на них, с учётом требований СанПиН и нормативов.

Однако, по его словам, часто при точечной застройке старых микрорайонов бывает сложно соблюсти такие нормы, но всегда можно найти решение и прийти к консенсусу с жителями.

«Оптимальный вариант - определять место размещения площадки на общем сходе граждан. Мы также рекомендуем муниципалитетам, особенно при застройке новых территорий, устанавливать мусорные площадки на въезде и выезде из микрорайонов. Тогда эти площадки не создадут никаких неудобств жителям. Кроме того, с учётом необходимости раздельного накопления ТКО, минимальное число контейнеров на одной площадке в городах и райцентрах не может быть менее четырёх (зеленый, красный, синий, желтый контейнеры). Зачастую найти свободный земельный участок такой площади на застроенной улице проблематично», — озвучил рекомендации министерства Шамиль Фаррахов.