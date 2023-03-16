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Сегодня, 22:05

В Башкирии погиб заместитель главы администрации Зилаирского района

администрация Зилаирского района
Фото: администрация Зилаирского района

В Башкирии скоропостижно скончался заместитель главы администрации Зилаирского района Александр Коротков. Смерть наступила в результате несчастного случая, выяснило  информагентство «Башинформ».

По словам собственного источника информагентства «Башинформ» в администрации Александр Коротков сегодня, 16 марта, находился в селе Матраево, где принимал участие в открытии Года педагога и наставника.  После этого он вернулся в Зилаир, где проживал. Несчастный случай произошёл во дворе его дома, где Александра Короткова предположительно накрыло сползшей с крыши снежной массой.

Александр Коротков долгое время работал в администрации Зилаирского района заместителем главы муниципалитета по социальной сфере. В начале 2000-х годов он возглавлял Матраевскую среднюю школу.

Информагентство «Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

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