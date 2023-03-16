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Сегодня, 11:58

В Башкирии планируют строительство объектов обработки и захоронения ТКО на 9,5 млрд рублей

Башкортостан является не только одним из активных регионов Приволжского федерального округа, но и страны в целом, где серьезно занимаются проблемами в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Именно поэтому республика выбрана одним из пилотных регионов нового федерального проекта по размещению объектов обработки и захоронения твердых коммунальных отходов на территории республики, заявил заместитель генерального директора по региональному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев в своем видеоприветствии участникам коллегии минэкологии РБ 16 марта.

По словам Сергея Королева, планируется заключение трех концессионных соглашений на создание объектов обращения ТКО в республике. Мощности этих объектов составляют 605 тысяч тонн по обработке, 216 тысяч тонн по утилизации и 247 тысяч тонн по захоронению. Введение их в эксплуатацию запланировано на конец 2025 года. Это позволит Башкирии выполнить показатели указа президента РФ в рамках национального проекта по снижению засорений ТКО в два раза.

«Общий объём инвестиций в данный проект составит порядка 9,5 млрд рублей. Это будет один из крупнейших проектов в ПФО. Российский экологический оператор готов обеспечить финансирование в объёме до 95% стоимости объекта на срок до 12 лет по льготной ставке. С нашими коллегами из Башкортостана мы уже приступили к подготовке документации и надеемся, что уже в ближайшие месяцы выйдем на подписание необходимых соглашений», — передает слова Сергея Королева корреспондент «Башинформа».

Ранее сообщалось о встрече руководителя публичной правовой компании «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым по вопросу создания в республике оператора по строительным отходам.

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