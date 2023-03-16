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Сегодня, 17:59

В Башкирии для предупреждения и ликвидации последствий паводка на путях созданы специальные поезда

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Башкирии для предупреждения и ликвидации последствий возможных размывов, повреждений железнодорожных путей и сооружений в период половодья  сформированы пять противоразмывных поездов на станциях Аксаково, Дема, Аша, Стерлитамак и Белорецк. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Вагоны укомплектованы всем необходимым инвентарем и материалами – бутовым камнем, щебнем, песком. Сотрудники магистрали ведут постоянный мониторинг уровня воды в реках. Для этого установлено круглосуточное дежурство  и выставлено 35 водомерных постов.

На сегодняшний день расчищено 154 км кюветов, 103 км водоотводных канав, 369 водопропускных труб и 162 моста. Кроме того, проверены и взяты под особый контроль шесть плотин, расположенных в непосредственной близости от железной дороги. Все они готовы к пропуску талых вод.

Автор:Ляйсан Закирова
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