26-летняя уфимка Анна Быкова заняла 3 место на международном конкурсе красоты «Мисс Европа», который проходил с 16 по 25 февраля в столице Ливана Бейруте. Как рассказала агентству «Башинформ» сама девушка, в конкурсе принимали участие незамужние девушки из стран на европейском континенте, а также России, Ливана, Турции и Израиля.

Год назад уфимка выиграла российский этап конкурса, после чего получила приглашение на международный финал. Нашу страну представляли две участницы, но стать финалисткой удалось именно Анне. Стоит отметить, что девушка не сотрудничает с модельными агентствами, поэтому к финалу полностью подготовилась сама: искала дизайнеров для изготовления национального костюма, подбирала повседневные наряды, репетировала речь для выступления на пресс-конференции.

В рамках конкурса участницам скучать было некогда: они принимали участие в рекламных съемках, давали интервью местным телеканалам, осматривали достопримечательности Бейрута и его окрестностей.

«Особенно мне запомнился один день, когда мы на рассвете посетили статую Ливанской Богоматери. Мы поднялись по канатной дороге на гору Хариса, там как раз находится эта статуя. Оттуда открывается прекрасный вид на побережье, на Бейрут. Также самые теплые воспоминания у меня связаны со знакомством с участницами, за время конкурса мы с девочкам стали настоящим подружками», - поделилась собеседница «Башинформа».

Финал конкурса «Мисс Европа 2023» проходил в одном из самых знаменитых в мире казино Casino du Liban. У девушек было три выхода на сцену: дефиле в национальных костюмах, нарядах от известных брендов и показ дизайнерских нарядов. По итогам первое место получила представительница Италии, второе – участница из Германии, ну а бронзовой финалисткой стала Анна Быкова.

«Я считаю, что красота должна быть вне политики. Я благодарна организаторам конкурса за приглашение, за то, что они мне предоставили возможность представить мою родину, мою любимую страну Россию на международном уровне. Вообще моя цель была достойно представить свою Родину, рассказать всем, какая у нас замечательная страна, как много тут талантливых людей, рассказать про наши традиции, культуру, искусство. И я уверена, что справилась со своей задачей», - подытожила Анна.

Сейчас девушка учится и работает в Москве. После победы в конкурсе она получила несколько предложений о сотрудничестве от нескольких международных компаний. Поэтому намерена продолжить карьеру модели. Отметим, что помимо победы в конкурсе «Мисс Европа», в копилке красавицы есть титулы ll Miss Russia Worldwide 2021, Miss Siberia 2022, Miss Eco International Siberia 2022, Мисс Европа Россия 2023 и другие. Поэтому у Анны есть мечта создать свою модельную школу, которая будет заниматься обучением, продвижением девушек и организацией конкурсов красоты.