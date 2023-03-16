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Сегодня, 13:30

Названа дата проведения Последнего звонка в Уфе

Валерий Шахов, архивное фото
Фото:Валерий Шахов, архивное фото

В Уфе «Последний школьный звонок»-2023 для выпускников 11-х классов состоится 19 мая. Соответствующее распоряжение подписал глава столичной администрации Ратмир Мавлиев.

«Организовать и провести 19 мая 2023 года общегородское мероприятие «Последний школьный звонок» для выпускников 11-х классов, посвященное окончанию учебного года», - говорится в документе.

Главам районных администраций Уфы, городскому центру общественной безопасности, управлению МВД России по Уфе, городскому управлению пожарной охраны и другим надзорным ведомствам поручено «принять исчерпывающие меры по сохранению жизни и здоровья обучающихся, недопущению фактов правонарушений среди несовершеннолетних» при организации и проведении «Последнего школьного звонка» для выпускников 11-х классов.

Как сообщал ранее «Башинформ», в прошлом году общегородской праздник «Последний звонок» в уфимском парке «Ватан», в котором собрались выпускники всех столичных школ, состоялся 25 мая. 

Автор:Галина Бахшиева
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