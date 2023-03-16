Новости Башкортостана и Уфы
75.75
+0.55
80.88
+0.36
73.04
-0.65
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 14:51

На следующей неделе без воды останутся частные дома и многоэтажки в трех районах Уфы

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

«Уфаводоканал» сообщает о плановых отключениях холодной воды на следующей неделе. Так, 21 марта с 10.00 до 20.00 останутся без холодной воды частные дома в старой части Сипайлово (улицы Станиславского, Чермасанская, Озерная, Кулундинская). Другое отключение воды в Октябрьском районе произойдет с 22.00 21 марта до 5.00 22 марта. Без воды останется ГКБ№ 21 (Лесной проезд, 3).

22 марта с 11.00 до 23.00 отключается водопроводная линия по ул. Адмирала Макарова - ул. Трамвайная в Орджоникидзевском районе для врезки вновь построенного водопровода. Без воды останутся дома по ул. Адмирала Макарова. 23 марта с 10.00 до 18.00 без воды останутся жилые дома по ул. Ферина в Калининском районе. Подробнее об адресах, где будет отключена вода – здесь.

Ранее «Башинформ» сообщал, как из-за коммунальной аварии в Уфе без воды остались более 20 домов.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика