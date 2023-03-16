На следующей неделе без воды останутся частные дома и многоэтажки в трех районах Уфы

«Уфаводоканал» сообщает о плановых отключениях холодной воды на следующей неделе. Так, 21 марта с 10.00 до 20.00 останутся без холодной воды частные дома в старой части Сипайлово (улицы Станиславского, Чермасанская, Озерная, Кулундинская). Другое отключение воды в Октябрьском районе произойдет с 22.00 21 марта до 5.00 22 марта. Без воды останется ГКБ№ 21 (Лесной проезд, 3).

22 марта с 11.00 до 23.00 отключается водопроводная линия по ул. Адмирала Макарова - ул. Трамвайная в Орджоникидзевском районе для врезки вновь построенного водопровода. Без воды останутся дома по ул. Адмирала Макарова. 23 марта с 10.00 до 18.00 без воды останутся жилые дома по ул. Ферина в Калининском районе. Подробнее об адресах, где будет отключена вода – здесь.

Ранее «Башинформ» сообщал, как из-за коммунальной аварии в Уфе без воды остались более 20 домов.