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Сегодня, 11:52

Более 20 домов Уфы остались без холодной воды

Ксения Калинина, архивное фото
Фото:Ксения Калинина, архивное фото

В Калининском районе Уфы несколько многоквартирных домов, а также гимназия временно остались без холодной воды, сообщили «Башинформу» в пресс-службе предприятия «Уфаводоканал».

«На улице Коммунаров, дом 13-15 была обнаружена утечка из колодца. Производятся работы по ее ликвидации», — добавили на предприятии.

На время проведения ремонтных работ без холодной воды останутся жилые дома по следующим адресам: ул. Коммунаров, 14, 15, 18; ул. Машиностроителей, 21; ул. Черниковская, 43; ул. Кольцевая, 154, 156, 156а, 158а, 160. Холодной воды не будет и в гимназии № 111 на ул. Коммунаров, 12а.

В Кировском районе Уфы сейчас также ликвидируется утечка из колодца по адресу: ул. Е. Сазонова, 23а.

Из-за этой коммунальной аварии холодная вода отключена в частном секторе по следующим адресам: ул. Е. Сазонова, 30, 32, 34, 36, 36а, 40а, 42, 29а/2, 29а/1, 29а, 29, 27, 25. Кроме того, без холодной воды остались жильцы многоквартирного дома на ул. Кавказская, 17/1.

Автор:Галина Бахшиева
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