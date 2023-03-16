Контроль за переводами, туристы едут, Башкирия за раздельный сбор мусора: новости к утру 16 марта

Глава правительства России Михаил Мишустин рассказал о поддержке науки и молодых ученых. Так, в стране идет обновление приборной базы научных организаций. Объем финансирования по этому направлению с 2023 года вырос более чем на 3,5 млрд рублей. Всего на закупку нового оборудования в рамках нацпроекта «Наука и университеты» предусмотрено около 15,5 млрд рублей. Это позволит еще около 200 организациям получить гранты на такие цели. В рамках этой работы правительство поддерживает законодательную инициативу позволяющую упростить и систематизировать меры поддержки молодых ученых. В их число входят: президентские гранты; премии в области науки и инноваций; государственные жилищные сертификаты. Предполагается, что они будут максимально адресными, чтобы учитывать запросы молодежи, готовой заниматься научными исследованиями. Соответствующий документ уже прошел первое чтение.

Банк России будет получать сведения обо всех участниках мошеннических переводов. Российские банки станут предоставлять более полную информацию об участниках переводов, в том числе и о мошеннических операциях. Это предусмотрено новой редакцией стандарта правил информационного обмена о кибератаках и инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере. Документ вступит в силу с 1 октября 2023 года. Он необходим для исполнения закона об информационном обмене между Банком России и МВД России. Стандарт позволит банкам предоставлять информацию о мошеннических переводах по более чем 50 уникальным признакам. Например, под подозрение попадут случаи, когда интернет-банк открывается одновременно из разных географических мест, или заранее одобренный кредит оформляется сразу после восстановления доступа к онлайн-банкингу, который был заблокирован из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона. Также банки должны обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера. При направлении информации о подозрительных транзакциях банки будут указывать набор устройств, с которых совершались эти действия, — его модель и производителя, номер SIM-карты, геолокацию и другие параметры.

По данным Росстата за 2022 год, Башкирию посетили 1,9 млн туристов. Это 13-й показатель в России. Абсолютным дилером стал Краснодарский край, где годовой турпоток превысил 20 млн человек.

Большинство жителей Башкирии одобряют раздельный сбор мусора, такие данные приводит республиканское минэкологии со ссылкой на соцопрос ЦУР, озвученный в телеэфире БСТ. Так, позитивно к данной инициативе относятся 76% респондентов. Нейтрально - 16% опрошенных, не одобряют - 7%, а затруднились с ответом - 1%. Каждый второй опрошенный указал, что возле его дома на контейнерных площадках отсутствуют баки для раздельного сбора ТКО. При этом 34% респондентов не готовы сортировать мусор, считая, что процесс должен происходить на заводах, 32% не видят смысла, так как уверены в том, что позже все равно отходы смешают в одну кучу, у 26% недостаточно места в квартирах, у 21% просто нет желания и 9% думают, что сортировка не гигиенична.

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