Жители Башкирии могут пройти опрос о работе своих жилищных управляющих компаний

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ совместно с Общероссийским народным фронтом проводит онлайн-опрос населения по вопросам деятельности управляющих организаций многоквартирных домов.

Цель опроса – выявление системных проблем в работе ЖЭУ, ТСЖ, ЖК и т. д.

Результаты опроса будут использованы при подготовке и реализации мер госполитики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами.

Онлайн-опрос населения проводится с помощью размещения информационных материалов (QR-кода), содержащих ссылку на страницу опроса на портале Общероссийского народного фронта.

Также пройти опрос можно по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/uo_services_pfo. Прохождение займёт не более 5 минут.

Как ранее сообщал Башинформ, жители Башкирии также могут использовать расширенный функционал системы ГИС ЖКХ.