В системе ГИС ЖКХ появились новые важные обновления

В России произошло очередное обновление функционала ГИС ЖКХ. Оператор системы реализовал доступ прокуратуры к части её разделов, обновил модуль «Городская среда», а также добавил возможность загружать акты выполненных работ по управлению домом и содержанию общего имущества в МКД.

В списке обновлений – двенадцать разделов. Нововведения коснулись личных кабинетов граждан, органов местного самоуправления, ГЖИ и управляющих многоквартирными домами: УО, ТСЖ и кооперативов.

Одной из главных доработок этой версии ГИС ЖКХ является возможность размещать и просматривать акты выполненных работ. Ранее прокуратура Москвы возбудила дело в отношении оператора системы из-за отсутствия в ней такого функционала. В связи с этим были проведены внеплановые работы по модернизации ГИС ЖКХ.

В журнале обновлений указано, что теперь управляющие организации, ТСЖ и кооперативы смогут загружать в систему акты выполненных работ и оказанных услуг по управлению МКД, содержанию и текущему ремонт. Госжилинспекция проконтролирует наличие актов в системе, а граждане увидят их в своих личных кабинетах.

С полным перечнем обновлений можно ознакомиться в журнале версий ГИС ЖКХ.

Напомним, ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), поэтому отдельная регистрация в системе не требуется — зайти можно через подтвержденную учетную запись «Госуслуг».

«Через систему жители могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, органами власти различных уровней, контролировать работу управляющей компании и стоимость выполненных работ, узнавать о сроках капитальных ремонтов», — пояснила представитель министерства жилищно-коммунального хозяйства республики в ЦУРе Кристина Дикова.

С помощью системы жители могут посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, причем без комиссии, и заплатить можно не только за себя, но и, например, за пожилых родственников. Также на портале можно ввести и проверить показания приборов учета и быть в курсе плановых отключений коммунальных ресурсов.

Кроме того, для удобства пользования системой ГИС ЖКХ есть специальные мобильные приложения для платформ iOS и Android.

По информации минстроя России, количество жителей Башкирии, зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), составляет более 150 тысяч человек.