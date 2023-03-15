Житель Башкирии из подручных средств собрал мотосани

Умелец из Башкирии, проживающий в селе Красная Горка Нуримановского района, собрал мотосани в домашних условиях из подручных средств. Как сообщается в соцсетях, он использовал бензиновый двигатель, гусеницу от снегохода и основание от тележки.

Новый вид транспорта одобрила местная детвора. К мотосаням приделали ледянки, и теперь мужчина катает ребят по дорогам села.

Интернет-пользователи оценили труд мастера, похвалили за изобретательность, но посоветовали соблюдать правила безопасности при катании детей.