В Уфе пройдет отбор участниц на конкурс красоты

26 марта состоится кастинг на городской конкурс красоты «Уфимская красавица - 2023». Конкурс проводится студией «Театр-дефиле «Хомай» при поддержке администрации Уфы. Начало мероприятия - в 14.00.

К участию в конкурсе приглашаются девушки в возрасте от 16 до 35 лет. Финал мероприятия состоится 26 апреля на ВДНХ. В этом году проект будет посвящён предстоящему 450-летию Уфы. Победительница получит приз - 100 тысяч рублей. Положения о конкурсе и порядке проведения кастинга - в официальной группе конкурса во «ВКонтакте».

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе назвали имя самой красивой башкирской Снегурочки.

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