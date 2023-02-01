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Вчера, 14:31

В Уфе назвали имя самой красивой башкирской Снегурочки

В Уфе прошёл гала-финал межрегионального конкурса башкирских Снегурочек «Кархылыукай». Всего в финале приняли участие восемь красавиц из республики и соседних областей. Подготовка к конкурсу началась еще в ноябре, но финал пришлось перенести на 30 января из-за сложных погодных условий.

На гала-церемонии башкирские Снегурочки соревновались в новогодних благопожеланиях, пели, танцевали, демонстрировали новогодние наряды. Гран-при и звание «Кархылыукай» завоевала 32-летняя Розалия Хасанова. Девушка родом из Зианчуринского района и в данный момент находится в декретном отпуске, воспитывая двух прекрасных малышек.

Титул вице Гран-при достался 20-летней белоречанке Айзиле Закировой, которая работает медсестрой. Диплом I степени увезла её однофамилица Роза Закирова из Давлеканово. Вторые места между собой разделили Юлия Абайдуллина из Челябинска и Тансылу Яунбаева из Учалов. Третьи места достались Наркас Маннаповой, Олесе Никитиной и Гузель Еникеевой.

Конкурс башкирских Снегурочек «Кархылыукай» проводится во второй раз и уже успел завоевать любовь среди поклонников национальных бьюти-шоу своим необычным форматом и сказочным новогодним настроением. Организатор конкурса — основатель «театр-дефиле «Хомай».

Все финалистки «Кархылыукай» получили ценные призы: сертификаты на полное обновление гардероба, уходовую косметику, спа-процедуры и походы в рестораны.

«В этом году подготовку и проведение конкурса я доверила призёрам прошлогоднего „Кархылыукай“, опытным педагогам — Эльвире Мансуровой и Илюзе Валитовой. Эльвира в 2014 году представляла Сибай на республиканском конкурсе башкирских красавиц „Хылыукай“, а Илюза стала финалисткой конкурса „Суперневестка“ в 2015-м, поэтому для них это знакомая среда, — рассказала «Башинформу» режиссёр и сценарист Айгуль Утяганова. - Я очень довольна результатами. Наши конкурсы проводятся не ради призовых мест, а ради особой атмосферы, сплочения, дружбы, которая потом длится десятилетиями. Человеку нужен человек. И наши мероприятия создают именно такую гармонию красоты и единства».

Сейчас началась подготовка к ежегодным большим проектам весны — городскому конкурсу „Красавица Уфы“ и традиционному „Башкортостан гузэле“, которые пройдут в апреле и в мае. К участию приглашаются девушки и маленькие принцессы.

Автор:Лейла Аралбаева
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