В больницах Башкортостана внедряют технологии искусственного интеллекта от Сбера

Аппарат для оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения диспансеризации главному врачу Центральной районной больницы с. Языково Алмазу Загидуллину 15 марта передал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов. Вручение состоялось в администрации Благоварского района. В мероприятии принял участие и глава муниципального образования Марат Юсупов.

«Цифровой ФАП» — это диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения. С его помощью можно провести скрининг здоровья пациента: проверить уровень артериального давления, сделать ЭКГ, пульсоксиметрию, термометрию, исследование уровня сахара и холестерина в крови и др.

Кроме того, по видеоконференцсвязи медицинский работник сможет получить консультацию смежных специалистов, а также отправить медицинские данные приборов для обработки искусственным интеллектом и постановки диагноза в учреждения регионального уровня или Медицинский цифровой диагностический центр СберМедИИ.