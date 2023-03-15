Новости Башкортостана и Уфы
75.75
+0.55
80.88
+0.36
75.01
+1.32
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 14:34

В больницах Башкортостана внедряют технологии искусственного интеллекта от Сбера

В с. Языково Благоварского района Республики Башкортостан появился первый в регионе аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики «Цифровой ФАП» от компании СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера) с интегрированными сервисами на основе искусственного интеллекта.

Партнерский материал

Аппарат для оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения диспансеризации главному врачу Центральной районной больницы с. Языково Алмазу Загидуллину 15 марта передал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов. Вручение состоялось в администрации Благоварского района. В мероприятии принял участие и глава муниципального образования Марат Юсупов.

 «Цифровой ФАП» — это диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения. С его помощью можно провести скрининг здоровья пациента: проверить уровень артериального давления, сделать ЭКГ, пульсоксиметрию, термометрию, исследование уровня сахара и холестерина в крови и др.

Кроме того, по видеоконференцсвязи медицинский работник сможет получить консультацию смежных специалистов, а также отправить медицинские данные приборов для обработки искусственным интеллектом и постановки диагноза в учреждения регионального уровня или Медицинский цифровой диагностический центр СберМедИИ.

«Аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП» позволяет проводить своевременную и качественную диагностику пациентов. Это настоящий прорыв в области медицины, который для Башкирии, где много удаленных населенных пунктов, имеет особую важность,
Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.
«Приятно отметить, что Языковская районная больница первая в республике получила такое оборудование. С его помощью можно эффективно проводить первичный осмотр и плановую диспансеризацию населения. Благодарю команду Сбера за полезный и очень нужный подарок. В ближайшее время наши фельдшеры начнут тестировать новинку»,
Марат Юсупов, глава Администрации Благоварского района.
«Приборы и интегрированная в комплекс система поддержки принятия врачебных решений имеют регистрационные удостоверения Росздравнадзора. Скрининговые системы с использованием технологий искусственного интеллекта помогают своевременно выявить пациентов с патологиями, не допустить развития хронических заболеваний, а также приоритизировать клинические случаи по степени тяжести. Анализ ЭКГ с помощью ИИ повышает точность и качество диагностики, увеличивает скорость обработки результатов исследований, от чего нередко может зависеть жизнь человека»,
Наталья Филимонова, главный врач Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) СберМедИИ.
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика