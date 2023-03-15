В Башкирии в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» примут участие учителя. Об этом сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

«18 марта мы вновь сядем за парты вместе с учителями, журналистами, коллегами, родителями, школьниками. В этот день мы будем писать ЕГЭ по русскому языку. Я рад, что в Год педагога и наставника в акции примут участие и наставники, которые в преддверии экзаменов решили поддержать родителей выпускников и самих ребят, а также в очередной раз напомнить, что ЕГЭ — это не страшно», — написал министр в своих соцсетях.

Он добавил, условия, созданные в тренировочных пунктах проведения ЕГЭ, максимально приближены к реальным. Родители смогут пройти всю процедуру экзамена — от регистрации до получения результатов.

Как ранее сообщал «Башинформ», всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» пройдет в уфимских школах № 38 и № 97.