В Башкирии определили список больниц, уполномоченных проводить психиатрические экспертизы

Министерство здравоохранения республики утвердило перечень медицинских организаций, уполномоченных проводить психиатрическое освидетельствование работников, для которых по роду профессии обязательна такая экспертиза. Документ подписан руководителем ведомства Айратом Рахматуллиным и опубликован на портале правовой информации.

Как стало известно агентству «Башинформ», в список вошли 54 городских и центральных районных больницы, а также республиканский психотерапевтический центр и психотерапевтические больницы в Уфе и Стерлитамаке. Во всех учреждениях здравоохранения должны быть созданы врачебные комиссии для обязательного освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды работ.