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Сегодня, 12:48

В Башкирии определили список больниц, уполномоченных проводить психиатрические экспертизы

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Министерство здравоохранения республики утвердило перечень медицинских организаций, уполномоченных проводить психиатрическое освидетельствование работников, для которых по роду профессии обязательна такая экспертиза. Документ подписан руководителем ведомства Айратом Рахматуллиным и опубликован на портале правовой информации.

Как стало известно агентству «Башинформ», в список вошли 54 городских и центральных районных больницы, а также республиканский психотерапевтический центр и психотерапевтические больницы в Уфе и Стерлитамаке. Во всех учреждениях здравоохранения должны быть созданы врачебные комиссии для обязательного освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды работ.

Автор:Ляйсан Закирова
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