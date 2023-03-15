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Сегодня, 09:29

В Башкирии из-за непогоды было отменено пять автобусных рейсов

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Как сообщает минтранс РБ, ссылаясь на сведения южного автовокзала, в Башкирии накануне из-за непогоды — снега, дождя и гололеда — было приостановлено пять рейсов: «Учалы - Челябинск», «Учалы - Мулдашево», «Стерлитамак - Янгискаин» (два рейса) и «Сибай - Ишмухаметово».

На автомобильных дорогах за прошедшие сутки было задействовано 1005 единиц техники, из них федерального значения - 149 единиц техники, регионального значения — 587 спецмашины, по Уфе — 269 единиц.

За минувшие сутки в республике произошло три ДТП, из них в Уфе — два. В авариях пострадали три человека, погибших нет.

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