В Башкирии из-за непогоды было отменено пять автобусных рейсов

Как сообщает минтранс РБ, ссылаясь на сведения южного автовокзала, в Башкирии накануне из-за непогоды — снега, дождя и гололеда — было приостановлено пять рейсов: «Учалы - Челябинск», «Учалы - Мулдашево», «Стерлитамак - Янгискаин» (два рейса) и «Сибай - Ишмухаметово».

На автомобильных дорогах за прошедшие сутки было задействовано 1005 единиц техники, из них федерального значения - 149 единиц техники, регионального значения — 587 спецмашины, по Уфе — 269 единиц.

За минувшие сутки в республике произошло три ДТП, из них в Уфе — два. В авариях пострадали три человека, погибших нет.